Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti
Istanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birinci olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak başarısını kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.