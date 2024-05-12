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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti

Semra Orkan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birinci olan milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak başarısını kutladı.

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