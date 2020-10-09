Euro
9.30
Dolar
7.86
BIST 100
1,165.70
Altın
1,923.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile karşılaşacak olacak 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi.

Hilmi Sever   | 09.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.

Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'de olağanüstü hal ilan edildi
Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Çin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na katıldı
Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sayesinde salgının hızını kestik
Kovid-19'un beraberinde getirdiği kaygı ve korku ile baş etmek mümkün

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı Barajı paylaşımı
Türk dış politikasında 'Barış Kuşağı Dengesi' ve 'Üçüncü Yol' inşa süreci

Türk dış politikasında 'Barış Kuşağı Dengesi' ve 'Üçüncü Yol' inşa süreci