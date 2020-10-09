Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile karşılaşacak olacak 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'na başarı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek finale yükselen milli takıma başarı dileklerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan maçı öncesinde milli takım idarecileri ve oyuncularla telefonda görüntülü konuşup, başarı dileklerini iletti.
Ay-yıldızı ekip, yarı finalde Sırbistan'ı 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. Milliler, bu akşam final maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek ve müsabaka TRTSpor 2'den naklen yayımlanacak.
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