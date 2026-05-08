Crystal Palace, Shakhtar Donetsk'i eleyerek tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükseldi UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace, tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında İngiliz ekibi Crystal Palace, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Shelhurst Park Stadı'nda ağırladı.

25. dakikada ceza yayı üzerinden Adam Wharton'un şutunda, kaleci Riznyk'in çeldiği topu Daniel Munoz içeriye çıkardı. Pedro Henrique'ye çarpan meşin yuvarlak, Riznyk'in kapadığı köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

İlk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alana yıkan Shakhtar Donetsk, baskısının karşılığını 34. dakikada aldı. Pedro Henrique'nin ceza alanına çıkardığı topu şık bir vuruşla kaleye gönderen Eguinaldo, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol taraftan Tyrick Mitchell'in ceza alanına ortaladığı topa Ismaila Sarr'ın dokunuşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Kalan bölümde savunmada hata yapmayan ve skoru korumayı bilen Londra ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve finale yükselen taraf oldu.

