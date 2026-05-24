Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran üçüncü ve son takım oldu.

Çorum FK, Süper Lig’e yükselen üçüncü ve son takım oldu Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK, Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran üçüncü ve son takım oldu.

15. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında Thiam'ın yerden vuruşunda, direkten dönen topa kaleci Ertuğrul Çetin sahip oldu.

37. dakikada kırmızı siyahlılar öne geçti. Oğuz Gürbulak'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi: 0-1

İlk yarı Arca Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Çorum FK farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Thiam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Çorum FK, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.

Maçın bitiş düdüğüyle kırmızı siyahlı oyuncular, büyük mutluluk yaşadı.

Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e adını yazdıran üçüncü ve son takım Arca Çorum FK oldu.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Çorum FK'yı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Çorum Futbol Kulübünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı, Arca Çorum FK camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Bak'tan Süper Lig'e yükselen Çorum FK'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'yi kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Arca Çorum Futbol Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Esenler Erokspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Arca Çorum Futbol Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."