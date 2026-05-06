Çorum FK, play-off 1. turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

Kemal Ceylan
06 Mayıs 2026•Güncelleme: 06 Mayıs 2026
Çorum Şehir Stadı'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligi 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonunda 71 puanla 4. sırada tamamlayan Çorum FK, play-off 1. turunda Ankara Keçiörengücü'nü yenerek Süper Lig'e yükselme iddiasını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan iki karşılaşma, Çorum FK'nin 2-1 ve 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.