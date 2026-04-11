Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Mustafa Kurt
11 Nisan 2026•Güncelleme: 11 Nisan 2026
Türkiye, Antalya
17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.
35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
[1/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Nwakaeme (9), rakibiyle mücadele etti.
[2/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Nwakaeme (9), rakipleriyle mücadele etti.
[3/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Trabzonspor'dan Felipe, takımının attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[4/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular Ozan Tufan'ın golü sonrası sevinç yaşadı.
[5/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncular Ozan Tufan'ın golü sonrası sevinç yaşadı.
[6/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Nwakaeme (9), rakipleriyle mücadele etti.
[7/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyuncularını uyardı.
[8/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Felipe (arkada), rakipleriyle mücadele etti.
[9/9] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor'dan Ozan Tufan (11), rakip kaleci Paulo Victor ile mücadele etti.
48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.
54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.
57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1