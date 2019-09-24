CHP Spor Kurulu Genel Kurulu toplanıyor
Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden yola çıkarak kurulan CHP Spor Kurulu, 3. Olağan Genel Kurulunu yapacak.
TBMM
Atatürk'ün, "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" sözünden yola çıkarak kurulan CHP Spor Kurulu, 3. Olağan Genel Kurulunu yapacak.
Çalışmalarını 3 yıldır sürdüren CHP Spor Kurulunun, Genel Kurulu 29 Eylül Pazar günü, Genel Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
Genel Kurulda, illerden gelen 415 delegenin yanı sıra doğal üye olarak MYK, PM üyeleri ve milletvekilleri, 60 kişilik yönetimi seçecek. 60 kişi daha sonra Yürütme Kurulunu belirleyecek.
Genel Kurulda, seçimlerin yanı sıra kısa ve orta vadeli hedefler alınacak.
Türkiye'nin her dalda 2020 olimpiyatlarına hazırlanması, federasyonların 2020'de yapacağı seçimlerinin daha sağlıklı, kapsayıcı, sporu, sporcuyu önceleyen bir yaklaşımda olması, sporcuların ve spor kulüplerinin ihtiyaçları, belediyelerin spora yaklaşımları da Genel Kurulda tartışılacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu ana kadar hiçbir partide merkezi düzeyde spor kurulu bulunmadığını söyledi.
Kaya, CHP'de 3 yıldır Spor Kurulunun faaliyette olduğunu, tüm il ve ilçelerde spordan sorumlu başkan yardımcılarının görev aldığını anlattı.
Amatör ruhlu sporcular, profesyonel sporcular ve spor kulüpleriyle düzenli ilişkilerinin bulunduğunu belirten Kaya, "Merkezimizde oluşmuş bu yapıyla, Türkiye'de gençlerin spora yönelmesi, spora siyaseti karıştırmadan, Türkiye'nin geleceği olan sporun ayağa kaldırılması, Atatürk'ün spora verdiği önemi kavrayan bir yerde sürece müdahale ediyoruz. " dedi.
Yıldırım Kaya, Genel Kurulda, farklı dallardaki sporcuların ve spor kulüplerinin ihtiyaçlarını, belediyelerin spora dair yaklaşımlarını, bakış açılarını ele alacaklarını vurguladı.
31 Mart seçimlerden sonra belediyeler açısından çok geniş nüfusa sahip olduklarına dikkati çeken Kaya, "Belediyelerimizin, spora siyaseti karıştırmadan politik bir hat çerçevesinde yürümesini kararlaştıracağız. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılında Türkiye belediye spor oyunları organizasyonu hazırlığını yürüteceğiz. Tüm belediyeler, hiçbir parti ayrımı yapmadan buna katılabilecek. CHP bayrağı olmadan bu faaliyetler yürütülsün istiyoruz. Bu konu da Genel Kurulun bilgisine sunulacak." diye konuştu.
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