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Spor

Çeşme, 16 ülkeden 80 sporcunun yarışacağı Dünya Motosurf Şampiyonası'na hazır

Türkiye'de ilk kez Çeşme'de 16 ülkeden 80 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Motosurf Şampiyonası'nın hazırlıkları tamamlanırken sporcular, antrenman ve sıralama yarışlarına başladı.

Mustafa Güngör  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Çeşme, 16 ülkeden 80 sporcunun yarışacağı Dünya Motosurf Şampiyonası'na hazır Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Çeşme Altınkum Plajı, organizasyon için hazır hale getirildi.

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Bu sabahki antrenmanların ardından 16 ülkeden 80 yarışmacı, 7 farklı kategoride sıralama turlarını gerçekleştirdi. Şampiyonada mücadele edecek 5 Türk sporcu da rakiplerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında sıralamada en iyi yerde olmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar, yarın sabah saatlerinde start alıp pazar günü tamamlanacak.

"Çeşme bizim için Türkiye'de de göz bebeği bir noktamız"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, AA muhabirine, Türkiye'nin 3 senedir motorsurf yarışlarını düzenlediğini ve kısa sürede 5 sporcuya ulaştıklarını söyledi.

Dünya şampiyonalarını düzenleme konusunda çok tecrübeli olduklarını vurgulayan Baysan, "Dün teknik kontrollerin ardından 16 ülkeyle startı vermiş olduk. Gayet güzel gidiyor. Gönlümüzden geçen sporcularımızın iyi dereceler alması." dedi.

Çeşme'nin sörfte dünyada tanınan önemli bir spor merkezi olduğuna dikkati çeken Baysan, şöyle devam etti:

"Bu da jet sörf. Sörfe çok yakın bir branş. Burası bu spor için çok ideal bir nokta. Sporcular tesisten, denizden ve buranın konumundan çok memnun. Çok mutlu kaldılar. Bence bunlar, kalıcı olarak dünya şampiyonasının devam edeceğine dair bir işaret. Çok doğru noktada, konumda bu işi gerçekleştiriyoruz. Zaten Çeşme bizim için Türkiye'de de göz bebeği bir noktamız. İyi olacağını zaten biliyorduk."

Baysan, bu branşta dünya şampiyonu çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk sporcuları dünya arenasında hep ilk 3'te görmek istediklerini kaydeden Baysan, "Toplamda 5 sporcumuz var, bunların 3'ü milli formayı da giyiyor. Dünya, Avrupa şampiyonalarını takip eden sporcularımız. Şimdi 2 yeni sporcumuz var." diye konuştu.

"Bu değişik, adrenalin yüklü bir spor"

Oğluyla yarışlara katılacak milli sporcu Murat Yorgancılar (46), 2017'den beri bu sporla uğraştığını söyledi.

Federasyonla bu yeni branşı açıp Türkiye şampiyonalarını yapmaya başladıklarını anlatan Yorgancılar, "Bizim için çok büyük bir gurur. Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağını Türkiye'ye getirdik. Bu değişik, adrenalin yüklü bir spor. Ben herkesin bunu bir defa denemesini isterim." dedi.

16 yaşındaki Ender Yorgancılar ise babasından öğrendiği bu spor branşında dünyanın en iyilerinden birisi olmak istediğini belirtti.

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