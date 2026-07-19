Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer ettiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor, Tayyip Talha Sanuç'u renklerine bağladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'u transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübünde 24 maça çıkmıştı. Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."