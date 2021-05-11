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Spor

Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi'ne hazır

Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak önemli bir başarıya imza atan Castrol Ford Team Türkiye, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Avrupa Ralli Kupası'na puan verecek Bulgaristan Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Yunus Kaymaz   | 11.05.2021
Castrol Ford Team Türkiye, Bulgaristan Rallisi'ne hazır Fotoğraf: Osman Uras/AA

İstanbul

Castrol Ford Team Türkiye'den yapılan açıklamada, Murat Bostancı’nın ardından Ali Türkkan'ın da Avrupa Ralli Kupası’nı (ERT) kazanmayı hedeflediği belirtilerek, 1999 doğumlu genç pilotun Bulgaristan Rallisi'nde alacağı derece ve puanların büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Ralli dünyasının "UEFA Kupası" olarak nitelendirilen Avrupa Ralli Kupası finaline katılmak için mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, Varna kentindeki yarışta kazanacağı puanlarla Avrupa Ralli Kupası yolunda önemli avantaj elde edecek.

Ali Türkkan'a Bulgaristan ve yurt dışındaki deneyimi nedeniyle bu ralliye özel Onur Vatansever eşlik edecek.

Avrupa Ralli Kupası (ERT) finali ise bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

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