CAS, Uluslararası Boks Birliğinin IOC kararına yaptığı itirazı reddetti
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararına yönelik yapılan itirazı reddetti.
İstanbul
CAS'tan yapılan açıklamada, IBA'nın itiraz başvurusunun yönetimsel ve finansal anlamda gerekli şeffaflık ve sürdürülebilirlik sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Paris 2024'te olimpik spor statüsünü koruyan boksun Tokyo 2020'de olduğu gibi eleme ve madalya organizasyonları, IBA yerine IOC tarafından düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.