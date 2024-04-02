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Spor

CAS, Uluslararası Boks Birliğinin IOC kararına yaptığı itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Uluslararası Boks Birliğini (IBA) tanımama kararına yönelik yapılan itirazı reddetti.

Mutlu Demirtaştan  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
CAS, Uluslararası Boks Birliğinin IOC kararına yaptığı itirazı reddetti

İstanbul

CAS'tan yapılan açıklamada, IBA'nın itiraz başvurusunun yönetimsel ve finansal anlamda gerekli şeffaflık ve sürdürülebilirlik sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Paris 2024'te olimpik spor statüsünü koruyan boksun Tokyo 2020'de olduğu gibi eleme ve madalya organizasyonları, IBA yerine IOC tarafından düzenleniyor.

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