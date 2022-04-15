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Spor

Çanakkale'deki etabı kazanan Avustralyalı Ewan, atalarının mezarlarını ziyaret etti

Dünyanın ilk ve tek kıtalar arası etaplı bisiklet yarışı olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 6. etabını kazanan Avustralyalı Caleb Ewan, Çanakkale'de atalarının mezarlarını ziyaret etti.

Fatih Erel   | 15.04.2022
Çanakkale'deki etabı kazanan Avustralyalı Ewan, atalarının mezarlarını ziyaret etti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

Çanakkale

Çanakkale'de 1915 yılındaki Anzak Çıkarması'nın durdurulduğu 57. Alay Şehitliği'nde sona eren Eceabat etabını kazanan ve yarıştan hemen sonra atalarının Gelibolu'da karaya çıkış yaptığı alanları Anadolu Ajansı (AA) ekibi ile gezerek mezarlara çiçek koyan Avustralyalı yıldız bisikletçi, özel açıklamalarda bulundu.

Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson'un da eşlik ettiği ziyarette AA muhabirine konuşan Ewan, "Bir gün burayı ziyaret etme şansımın olacağını hiç tahmin etmedim. Gelibolu etabı sonrası burayı ziyaret etme şansımın olduğunu duyunca geldim." ifadelerini kullandı.

Ewan, "(Anzaklar) Bölgedeki turu kazanmak için ekstra bir motivasyon oldu. Burayı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kazandığı etabı Çanakkale'de hayatını kaybeden Avustralyalı askerlere adadığını aktaran Ewan, "Günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arasında ilişkiler çok iyi. Ülkelerimiz arasında artık barış var. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum ve çok iyi karşılandık." değerlendirmesinde bulundu.

Turun ikinci etabını kazanan Avustralyalı sporcu Kaden Alexander Groves ve bazı Avustralyalı bisikletçiler de etap sonrası bölgeyi ziyaret etti.

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor. Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Orta Doğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

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