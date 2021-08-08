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Spor

'Busenaz'ların başarısı minik boksörleri hırslandırdı

Üst Minikler Boks Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 08.08.2021
'Busenaz'ların başarısı minik boksörleri hırslandırdı Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nun yolundan ilerlemek için yoğun çaba sarf eden boksörler, yumruklarını olimpiyat hayaliyle sallıyor.

İki başarılı boksörün kamp yaptığı Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 10-20 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım sporcuları, hedeflerini en yüksekte tutuyor.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, boksun olmazsa olmazının altyapı olduğunu belirtti.

Başarının altyapı ile birlikte geldiğini anlatan Oral, şöyle devam etti:

"Bizim amacımız elimizden geldiği kadar Türk boksuna sporcu yetiştirmek. Bu kadro 2028 olimpiyatlarının altyapısı. Olimpiyatta altın madalya kovalayan kızlarımız bu salondan geçtiler. Altyapıdan geldiler. Boksun temelini öğrenerek geldiler. Bu kızlarımız da inşallah onların düzeyinde olabilecek duruma gelebilecekler."

Rabia Eylül Duman ise 14 yaşında olduğunu 10 yaşından itibaren de boks yaptığını anlattı.

Avrupa şampiyonu olmak istediğini ifade eden Rabia, "Sonraki hedefim de Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ablalarım gibi olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek." dedi.

Edanur İlhan ise 8 yaşından itibaren boks yaptığını belirterek, "Olimpiyatlarda derece yapıp finale kadar yükselmek istiyorum. Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakoroğlu ablalarım da bu salonlardan geçti, bu torbaları dövdü, bu ringlerde dövüştü. Onların hedeflerinden ilerlemeye çalışıyorum. Onlar gibi olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nisanur Kökduman, olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek için elinden geleni yapacağını kaydetti.


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