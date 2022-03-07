Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına Ordu'da devam ediyor
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ordu'da sürdürüyor.
Ordu
Şampiyona öncesi Ordu'ya gelen Busenaz Sürmeneli, Yeni Ordu Stadı'nda bulunan bireysel sporcu salonunda kampa girerek antrenmanlarına başladı.
21 Mart'a kadar Ordu'da kamp yapacak milli boksör, hazırlıklarına antrenörü Cahit Süme yönetiminde devam ediyor.
Busenaz Sürmeneli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi son kampı Ordu'da yaptığını ifade ederek, Ordu'nun kendisine uğur getirdiğini söyledi.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki hedeflerine değinen milli boksör, "Zor bir hazırlık, çünkü rakipleriniz size göre ve sizin tekniğinize göre hazırlanıyor. Herkesin psikolojisi sadece sizi yenmek. Yatıp kalkıp sizi izliyorlar, 'Buse'yi nasıl yenebiliriz?' diye dua ediyorlar. İnşallah en güzel şekilde çalışıp olimpiyat şampiyonluğumuzun ardından kariyerimize bir dünya şampiyonluğunu daha ekleyip ülkemizde İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz." diye konuştu.
Bir sporcunun sürekli hedefinin olması gerektiğinin altını çizen Busenaz Sürmeneli, "Hedefler biterse bu sporu yapmayacaksın. Busenaz'ın ismi neden Naim Süleymanoğlu gibi bir efsanenin ismi gibi geçmesin. Bunu gerçekten çok istiyorum. İşimiz şimdi daha zor. Çünkü gerçekten şampiyonu yenmek için her sabah yataklarından kalkıyorlar, bu şekilde çalışıyorlar. O nedenle süreç daha zorlu, biz de bunun farkına vardık. İnşallah güzel gidecek, düşmeler ve kalkmalar olacak, önemli olan düştüğümüz yerden sağlam kalkmamız." ifadelerini kullandı.
Türk halkının desteği ile beraber İstanbul'daki şampiyonada güzel maçlar sergilemeyi, boks maçlarından keyif aldırmayı düşündüğünü kaydeden Sürmeneli, "Kafası rahat olan ve güzel çalışan Busenaz'ı kolay kolay yenemezler diye düşünüyorum. İnşallah güzel çalışacağız ve kafamız da rahat olacak. Gideceğiz ve göğsümüzdeki bayrak aşkıyla elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara da seslenen Busenaz Sürmeneli, "Her kadın gerçekten mutlu olmayı hak eder, her anne ve her kız çocuğu. Eşit bir dünyada yaşıyoruz ve o yüzden onları mutlu etmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.
Öte yandan, Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de antrenmanını takip ettikleri milli sporcuya başarı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.