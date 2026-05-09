Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

Bozhan Memiş
09 Mayıs 2026•Güncelleme: 09 Mayıs 2026
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Bursa temsilcisinin 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci devrede farkı daha da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, parkeden 41-24 galip ayrılarak kupa kazandı.
Bursa ekibinde Yeliz Özel ve Joao attıkları 9'ar golle müsabakanın en skorer ismi olurken, bu oyuncuları 7 gol kaydeden takım arkadaşları Da Costa takip etti.
Üsküdar Belediyespor'da ise Diagouraga, 6 golle takımının en golcü ismi oldu.