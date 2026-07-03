Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

Bundesliga'da 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

Bundesliga'dan yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım, 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun bir dakika dışarıda bekleme kurallarının yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda da geçerli olacağı kaydedildi.

