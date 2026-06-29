Brezilya 90+6. dakikada bulduğu golle son 16 turuna yükseldi

[1/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilyalı Gabriel Martinelli (22), takım arkadaşlarıyla attığı golün sevincini yaşadı.

[2/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Japonya takımından Zion Suzuki bir pozisyon sonrası itiraz etti.

[3/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilya takımında Marquinhos Japonya takımından Kaishu Sano (24) ile mücadele etti.

[4/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilya takımında Casemiro Japonya takımından Hiroki Ito (21) ile mücadele etti.

[5/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilya takımında Marquinhos Japonya takımından Kaishu Sano (24) ile mücadele etti.

[6/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilya takımında Gabriel (3), Japonya takımından Ayase Ueda (18) ile mücadele etti.

[7/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilya takımında Rayan, takımda yerini aldı.

[8/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Japonya takımında Ayase Ueda (18) Brezilyalı futbolcu Gabriel Magalhaes (3) ile mücadele etti.

[9/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Japonya takımında Ayase Ueda (18) Brezilyalı futbolcu Gabriel Magalhaes (3) ile mücadele etti.

[10/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Japonya takımında Ayase Ueda (18) Brezilyalı futbolcu Gabriel Magalhaes (3) ile mücadele etti.

[11/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı futbolcu Danilo (13) gol sonrası sevinç yaşadı.

[12/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Brezilyalı futbolcu Casemiro attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

[13/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilyalı Gabriel Martinelli (22), takım arkadaşlarıyla attığı golün sevincini yaşadı.

[14/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilyalı Gabriel Martinelli (22), takım arkadaşlarıyla attığı golün sevincini yaşadı.

[15/15] FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya takımları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilyalı Gabriel Martinelli (22), takım arkadaşlarıyla attığı golün sevincini yaşadı.