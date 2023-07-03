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Spor

Boks Federasyonu: Boks Milli Takımı, 6 madalya ve Paris için kazanılan 6 kota ile ülkemiz adına en başarılı takım oldu

Türkiye Boks Federasyonu, Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye adına yarışan branşlar arasında en başarılısının boks olduğu değerlendirmesini yaptı.

Musa Samur  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Boks Federasyonu: Boks Milli Takımı, 6 madalya ve Paris için kazanılan 6 kota ile ülkemiz adına en başarılı takım oldu

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 19 branşta 103 kadın ve 90 erkek sporcunun temsil etiği ve 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz madalya kazanıldığı hatırlatılarak madalya sıralamasında Türkiye'nin 48 ülke arasında 9. olduğu belirtildi.

Boks Milli Takımı'nın oyunlarda 7 erkek ve 6 kadın boksör ile yer aldığı belirtilen açıklamada "Boks Milli Takımımız 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ülkemiz adına yarışan 19 branştan olimpik branşlarda kazandığı 6 madalya ve Paris 2024 için kazanılan 6 kota ile en başarılı takım oldu." ifadelerine yer verildi.


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