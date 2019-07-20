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Spor

Boğaziçi'nde kulaçlar yarın atılacak

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın gerçekleştirilecek.

Ercan Doğan   | 20.07.2019
Boğaziçi'nde kulaçlar yarın atılacak

İstanbul

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yarın yapılacak.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen yarışta, 59 ülkeden yerli ve yabancı 2 bin 400 yüzücü kulaç atacak.

Kuruçeşme'den saat 08.00'de kapıları açılacak olan tekneler ile Kanlıca İskelesi'ne gidecek yüzücüler, saat 10.00'da 6,5 kilometrelik yarışa başlayacak. Kuruçeşme'de bitecek yarışın ardından ödül töreni düzenlenecek.

Her yaş grubundan katılımcı olacak

Yarışlarda 14 yaşından 89 yaşına kadar sporcular boğazda kulaç atmanın keyfini yaşayacak.

Bin 200 yabancının yarışacağı organizasyonda Rusya'dan 370 ve Ukrayna'dan 356 yüzücü yer alacak.

5 kıtayı yüzerek geçen Diaz da İstanbul'da 

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda önemli yüzücüler de mücadele edecek.

Kariyeri boyunca maraton yüzme yarışlarında çeşitli dünya rekorları kıran, 5 kıtayı birbirine bağlayan 4 kanalda yüzerek kıtaları birbirine bağlayan ilk kişi olan Dominik Cumhuriyeti'nden yüzücü Marcos Diaz da yarışta yer alacak.

2009 yılında Okyanusya'dan Asya'ya, Papua Yeni Gine'den Endonezya kıyılarına kulaç atan yüzücü, 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından "İyi Niyet Elçisi" seçilmişti.

Bu arada Dünya Açıksu Yüzme Birliği tarafından 2018 yılının en iyi sporcusu seçilen Moldovalı Ion Lazerence Tiron da yarınki yarışta mücadele edecek.

Yarış, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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