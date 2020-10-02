Euro
9.11
Dolar
7.77
BIST 100
1,142.45
Altın
1,910.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından düzenlenen BMU Avrupa Motokros Şampiyonası ve Balkan Milletler Motokros Kupası yarın ve 4 Ekim'de Bulgaristan'da düzenlenecek.

Fatih Çakmak   | 02.10.2020
BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası'na ülkemizden 6 sporcu katılacak.

Bulgaristan'ın Troyan şehrinde düzenlenecek şampiyonada Efe Okur, Ahmed Buğra Geren, Mehmet Doğukan Doğanay, Tuğrul Dursunkaya, Volkan Özgür ve Şakir Şenkalaycı Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada 50cc, 65cc, 85cc, MX, MX1, MX2 (Junior) ve MX Senior sınıflarında yarışlar yapılacak.

Troyan MX Pistinde Balkan ülkelerinin yer aldığı Balkan Milletler Motokros Kupası'nda ise ev sahibi Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek takımları mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatiflerin etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 34 milyon 484 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1095 kişi öldü
ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump Kovid-19'a yakalandı
ABD'li satış sitesi Amazon 20 bine yakın çalışanının koronavirüse yakalandığını açıkladı

Benzer haberler

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek

Deniz Öncü Dünya Moto3 Şampiyonası’nın 9. ayağında İspanya'da piste çıkacak

Milli motosikletçi Bahattin Safuoğlu, İspanya'da 9. oldu

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’da podyuma çıktı

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’da podyuma çıktı