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Spor

Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya yarışlarının dördüncü ve son etabı gerçekleştirildi.

İbrahim Yozoğlu  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Bisiklet Fest kapsamında Tour Of Sakarya'nın son etabı yapıldı Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başlayan yarışlara, 13 ülkeden 14 takım ve 68 sporcu katıldı.

Yaklaşık 138 kilometrelik "Karasu" parkurunda yarışan sporcular, bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışın sonunda Çin Ulusal takımından Xianjing Lyu birinci, Astana takımından Estonyalı sporcu Martin Laas ikinci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımından Aliaksandr Bereznyak ise üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Öte yandan dördüncü etap sonucunda klasman liderliğini alan Estonyalı sporcu Martin Laas, "turuncu mayo"yu giydi.

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