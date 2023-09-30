Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da devam ediyor
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, teşvik müsabakalarıyla Ankara'da sürdü.
Ankara
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde devam eden organizasyonun ikinci gününde yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Organizasyonun ikinci gününde 115, 125 ve 135 santimetrede yapılan müsabakalarda toplam 315 at yarıştı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.