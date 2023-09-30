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Spor

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da devam ediyor

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, teşvik müsabakalarıyla Ankara'da sürdü.

Fatih Gazioğlu  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da devam ediyor Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde devam eden organizasyonun ikinci gününde yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Organizasyonun ikinci gününde 115, 125 ve 135 santimetrede yapılan müsabakalarda toplam 315 at yarıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın tamamlanacak.

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