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Spor

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, sözleşme görüşmeleri devam eden teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Emrah Oktay   | 22.06.2021
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

Istanbul

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı.

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