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Spor

Beşiktaş'ta seçme ve sicil kurulunun başkanı ile üyeleri istifa etti

Beşiktaş Kulübünde seçme ve sicil kurulunun başkanı Şahabettin Önkol ile üyeleri istifa etti.

Dilek Erol  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Beşiktaş'ta seçme ve sicil kurulunun başkanı ile üyeleri istifa etti

İstanbul

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili detayların daha sonra kulüp iletişim kanallarından duyurulacağı aktarıldı.

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