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Spor

Beşiktaş'ta Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumu

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımı oyuncuları Valentin Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Beşiktaş'ta Rosier ve Tayyip Talha Sanuç'un sağlık durumu

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Kulüpten yapılan açıklamada, Rosier'in cerrahi operasyon geçirdiği belirtilerek, "Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier’in tedavi süreci devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, Tayyip Talha'nın İstanbulspor maçında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissetiği bilgisi verilerek, "Oyuncumuzun MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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