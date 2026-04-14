Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği bağlarında "yırtık" tespit edildi

Mücahit Hüseyin Eroğul
14 Nisan 2026•Güncelleme: 14 Nisan 2026
Kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı oyuncu için "cerrahi tedavi" planlandığı ifadesine de yer verildi.