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Spor

Beşiktaş, teknik ekibe Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti

Beşiktaş Kulübü, futbol A takımı teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti.

Bozhan Memiş  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Beşiktaş, teknik ekibe Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'i dahil etti

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, spor bilim uzmanı ve performans antrenörü olarak Queen's Park FC'den Anthony McElhone ile kaleci antrenörü olarak Heerenveen'den Rudolfus Hubertus Hesp'in teknik ekibe dahil edildiği açıklandı.

Kulüp, her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diledi.

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