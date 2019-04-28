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Spor

Beşiktaş’tan evinde bol gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Hüseyin Eroğul   | 28.04.2019
Beşiktaş’tan evinde bol gollü galibiyet

İstanbul

6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı. 

8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. 

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