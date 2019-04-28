Beşiktaş’tan evinde bol gollü galibiyet
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İstanbul
6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı.
8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı siyah-beyazlıların 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.