Beşiktaş, sezonu hayal kırıklığıyla kapattı Trendyol Süper Lig'de 2025-2026'yı 4. sırada bitiren Beşiktaş, bu sezon da beklentileri karşılayamadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, şampiyonluğun kazanıldığı 2020-2021 sezonunun ardından bu yıl da zirveden uzak bir performans sergiledi.

Sezonun ilk haftalarında teknik adam değişikliğine giden Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getirdi. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın ikinci döneminde istikrardan uzak bir performans ortaya koydu.

Önce Avrupa kupaları, ardından Süper Lig ve son olarak da Türkiye Kupası'nda hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş, sezonu 2-2'lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle kapattı.

17 puan geride kaldı

Beşiktaş, sezonu şampiyon Galatasaray'ın 17 puan ardında 60 puanla 4. basamakta tamamladı.

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. İstikrardan uzak bir görüntü çizen Beşiktaş, zirveyle puan farkının açılmasına engel olamadı.

Beşiktaş, sırasıyla Galatasaray (77), Fenerbahçe (74) ve Trabzonspor'un (69) ardında sezonu 4. sırada noktaladı.

İç sahada 31 puan topladı

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı maçlarda 31 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, "Dolmabahçe"de oynadığı 17 maçta 9 galibiyet ve 4'er beraberlik ve yenilgi gördü.

Sahasında iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, 30 gol atarken, kalesinde 20 gole engel olamadı.

Deplasmanda 29 puanlık performans

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı maçlarda ise evine göre 2 puan az topladı.

Konuk olduğu 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 29 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmanlarda 29 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 20 gol gördü.

Son 5 sezonda ligde ilk 2'ye giremedi

Beşiktaş, ligde son şampiyonluğun (2020-2021 sezonu) ardından zirve yarışının uzağında kaldı ve son 5 sezonda ilk 2 sırada yer alamadı.

Siyah-beyazlılar, son 5 sezonda ligi iki kez altıncı, bir defa üçüncü, iki kez de dördüncü basamakta tamamlayarak taraftarının beklentisini karşılayamadı.

Sergen Yalçın, beklentileri karşılayamadı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarından erken elenince teknik adam değişikliğine gitti. Solskjaer'in yerine göreve Sergen Yalçın getirildi.

Solskjaer, 6'sı Avrupa kupaları ve 1 de Süper Lig olmak üzere bu sezon 7 maçta görev yaptı.

Sergen Yalçın ise ikinci döneminde 33 lig, 6 da Türkiye Kupası maçında takımının başında yer alırken, söz konusu mücadelelerde toplam 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

İlk 3 sıradaki takımları yenemedi

Beşiktaş, bu sezon sıralamada üstündeki takımları mağlup edemedi.

Şampiyon Galatasaray ile sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, sezonun ilk devresinde konuk ettiği Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0 yenildi.

2025-2026 sezonunun ilk yarısında konuk olduğu Trabzonspor ile 3-3'lük eşitliği bozamayan Beşiktaş, "Dolmabahçe"de ise bordo-mavili takıma 2-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, muhtemel 18 puanın yalnızca 2'sini elde etti. Sergen Yalçın'ın takımı, 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan sezonu tamamladı.

Ligde 8 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Beşiktaş, bu sezon ligde 8 kez öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü 90 dakikanın sonuna taşıyamadı.

Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Samsunspor, Trabzonspor ve Eyüpspor mücadelelerinde ilk golü bulan siyah-beyazlılar, bu maçları kazanamadı.

Sezonun ikinci yarısında sahasında Trabzonspor'a karşı da öne geçen Beşiktaş, söz konusu müsabakada da galip gelemedi.

Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda galibiyet alamayan Beşiktaş, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a kaybederken, 5 puan topladı.

Nisan ayında düşüş başladı

Beşiktaş, hayal kırıklığıyla geride kalan sezonda nisan ayıyla beraber de performans olarak düşüşe geçti.

Nisan ayından sezon sonuna kadar 7'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 9 maça çıkan siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 5 Nisan'da "Kadıköy"de Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan süreçte tek hedef olan Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.

Ligde son 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, muhtemel 21 puanın 8'ini toplarken, 13 puan yitirdi.

Avrupa kupalarına ağustosta veda etti

Beşiktaş, bu sene Avrupa kupalarından ağustos ayında elendi.

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, iki maçta da rakibine yenildi ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını geçen Beşiktaş, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne'a elendi ve Avrupa kupaları defterini kapattı.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı takım, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Türkiye Kupası'ndan yarı finalde elendi

Süper Lig'deki yarışta gerilerde kalan Beşiktaş, hedef olarak belirlediği Türkiye Kupası'nın uzağında kaldı.

Grubunu ilk sırada tamamlayan ve çeyrek finalde Alanyaspor'u geçmeyi başaran Sergen Yalçın'ın öğrencileri, yarı finalde organizasyona veda etti.

Taraftarı önünde Konyaspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, müsabakanın uzatma dakikalarında gelen penaltı golüne engel olamadı ve finalin ucundan döndü.

İstifa sesleri yükseldi

Süper Lig'de yarışın dışında kalan Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda da havlu atması, siyah-beyazlı taraftarları üzdü.

Sezon boyunca oyun ve sonuç konusunda istikrar sağlayamayan Beşiktaş'ın söz konusu yenilgisi, taraftar, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın üçgenindeki bağı da kopardı.

Kupada Konyaspor, ligde ise iç sahada yaşanan Trabzonspor mağlubiyetlerinin ardından taraftarlar, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet ederken oyuncuları da zaman zaman ıslıkla protesto etti.

Necip Uysal, kariyerini noktaladı

Sezon ortasında kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Aralık 2025'te futbolu sezon sonunda bırakacağını açıklayan Beşiktaş'ın sembol oyuncularından Necip Uysal, siyah-beyazlı camianın unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.

Beşiktaş'ta "Öz kaynak" düzenine girdiğinde henüz 12 yaşında olan Necip Uysal, siyah-beyazlı camiada 22. yılı geride bıraktı. Toplam 466 karşılaşmaya çıkan 35 yaşındaki Necip Uysal, Beşiktaş'ta 18 teknik direktör ve 6 başkanla çalıştı.

Necip, aralık ayında yaptığı veda açıklamasında, "İleride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerime bu forma altında nokta koyacağım. Kalbimden dökülen son cümle müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımla 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.