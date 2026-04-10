Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yendi.
Metin Arslancan
10 Nisan 2026•Güncelleme: 10 Nisan 2026
İstanbul
3. dakikada ceza sahası sol çaprazından Oh'un sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Julian, topu kornere çeldi.
4. dakikada sol taraftan ön direğe kullanılan kornerde iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Antalyaspor savunmasında çıkarken yapılan pas hatasının ardından Cengiz Ünder topla buluştu. Bu oyuncunun ara pasıyla rakip kaleye sokulan Orkun Kökçü'nün ceza sahası ilk metrelerinde yaptığı şık dokunuşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlarla buluştu: 1-0
9. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün aşırtma pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0
[1/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Jota (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Sander van de Streek (22) mücadele etti.
[2/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (önde), Hesap.com Antalyasporlu rakipleri ile mücadele etti.
[3/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu El Bilal Toure (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Veysel Sarı (89) mücadele etti.
[4/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Samuel Ballet (11) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[5/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[6/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[7/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh (9) attığı golün ardından takım arkadaşıyla sevinç yaşadı.
[8/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Hyeon-gyu Oh attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[9/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[10/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı.
[11/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[12/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota (26) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[13/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Jota attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[14/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (sağda) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Veysel Sarı (solda) mücadele etti.
[15/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu (30) ile Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Samuel Ballet (solda) mücadele etti.
[16/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Hesap.com Antalyaspor oyuncusu Sander van de Streek (fotoğrafta) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[17/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[18/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[19/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[20/20] Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
21. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda kafayla düzgün bir vuruş yapan Van de Streek, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-1
33. dakikada Beşiktaş bir gol daha attı. Olaitan, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası hafif sol çaprazındaki Oh'a çıkardı. Güney Koreli futbolcunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın yanından ağlara gitti: 3-1
40. dakikada Olaitan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Oh'un sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
Beşiktaş, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
47. dakikada Antalyaspor, şık golle farkı yeniden 1'e indirdi. Doğukan Sinik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ballet'in içe kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top üst direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 3-2
56. dakikada Oh'un ceza sahası sol çaprazından penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Saric'in yaptığı ters vuruşta kaleci Julian, iki hamlede topun ağlarla buluşmasını engelledi.
58. dakikada Jota Silva'nın sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya gelişine vuran Murillo'nun şutunda kaleci Julian, köşeye iyi uzandı ve topu çelmeyi başardı.
59. dakikada Oh kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Kartal Kayra Yılmaz'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Julian, topu sektirdi. Seken topu kaleciden kurtaran Güney Koreli oyuncu, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2
79. dakikada sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Toure, topa gelişine vurdu. Julian'ın sektirdiği meşin yuvarlağı Cerny, yakın mesafeden tamamlamak istedi ancak top bir kez daha kalecide kaldı.
80. dakikada Murillo'nun hatalı pasında araya giren Doğukan Sinik'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma vuruşta Emirhan Topçu, meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere gönderdi.