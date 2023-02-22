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Spor

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 22.02.2023
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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