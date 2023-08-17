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Trabzonspor’un transfer görüşmelerinde bulunduğu Rayyan Baniya, Trabzon Havalimanı’na geldi.
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Spor

Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş Kulübü, 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor.

Bozhan Memiş  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Beşiktaş, Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u İstanbul'a getiriyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Zaynutdinov'u taşıyan uçak, bu gece İstanbul Havalimanı'na inecek.

Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Kazak futbolcu, geçen sezon 27 resmi maçta bir gol atıp 3 de asist yaptı.

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