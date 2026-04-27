Beşiktaş ile Fatih Karagümrük sahadan golsüz ayrıldı Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, 0-0 berabere kaldı.

9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.

12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.

19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.

37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.

44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle noktalandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında çaprazdan çalımlarla ilerleyen Serginho'nun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ndidi'nin ortasında Toure'nin altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Oh'un dar açıdan tamamlamak istediği pozisyonda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.

88. dakikada Taylan Bulut'un topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. Aynı dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Ndidi'nin kafa vuruşunda top uzak köşe direğinden oyun alanına geri döndü.

Mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.

Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, son sıradaki Fatih Karagümrük'ün puanı 21 oldu.

Yalçın dalyada "beraberlik" aldı

Siyah-beyazlı takımın başında 100. Süper Lig maçına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, dalyasında 1 puan aldı.

Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, 100 maçlık serüveninde siyah-beyazlı serüveninde 57 galibiyet, 24 yenilgi alırken, 19. beraberliğini elde etti.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 100 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

Fatih Karagümrük'e ikinci kez gol atamadı

Tarihi boyunca Fatih Karagümrük'le 18. kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, ikinci kez gol sevinci yaşayamadı.

Daha önce oynanan 16 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaran siyah-beyazlı ekip, 1961-1962 sezonunda oynanan maçta rakibine 1-0 yenildi.

Öte yandan siyah-beyazlılar bu sezon iç sahada üçüncü kez gol atamadı. Dolmabahçe'de Galatasaray'a 1-0 yenildiği maçta fileleri havalandıramayan siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi elemesinde de Lausanne'ye gol atmayı başaramadı ve rakibine 1-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Rıdvan cezalı

Beşiktaş'ta bu sezon 24 lig maçına çıkan Rıdvan Yılmaz 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Kocaelispor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında gördüğü kartlarla sınıra gelen siyah-beyazlı oyuncu, 77. dakikada yaptığı faulün ardından bir kez daha sarı kart görerek cezalı pozisyona geldi.

Rıdvan Yılmaz gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

Beşiktaş'tan vefa örneği

Siyah-beyazlı kulüp, Fatih Karagümrük maçında İzzet Baysal Huzurevi ile Etiler Huzurevi'nde ikamet eden bireyleri Tüpraş Stadı'nda ağırladı.

Genel Sekreter Uğur Fora, konukları ağırlarken Tüpraş Stadı'nın bugünkü misafirleri müsabakayı kendilerine ayrılan alandan takip etti.