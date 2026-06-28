Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen: Transferde finale yaklaştığımız üç oyuncu var

Özen, Beşiktaş Futbol A Takımı'nın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon için yaptığı ilk çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Transfer çalışmalarından dolayı yaklaşık 10 gündür telefonunun kapalı olduğunu aktaran ve bundan dolayı basın mensuplarından özür dileyerek sözlerine başlayan Özen, "İşinizi yapmanızı kolaylaştıramadım. Onlarca görüşmeler yapıyoruz. Aynı gün içinde aynı insanlarla defalarca görüşmemiz gerekiyor. Telefonumu bir süre kullanamaz hale geldim. Bundan sonra telefon açılıyor ve haber akışı biraz daha sağlıklı olur. Transferinde finale yaklaştığımız üç oyuncu var. Transfer dönemini üçe böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onlara zorunlu ihtiyaçlar dedik. O zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. O bölgelere yoğunlaştık. O bölgelerde finale çok yaklaştığımız üç oyuncu var. Üç oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz." diye konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın işlerini zorlaştırdığını anlatan Özen, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Çünkü birçok kulübün yöneticisi veya imza yetkisi olan üyesi, başkanı, sportif direktörü, kulübün avukatları, hukuk departmanları gibi birçoğu ABD'nin çeşitli eyaletlerindeler. Oyuncuların bir kısmı orada, kulüpler, bazıları Avrupa'da, başka kıtada olan kulüpler de var. Bütün dünyada kulüpler şu anda üçe, dörde bölünmüş, ABD'deki Dünya Kupası nedeniyle kıtalara dağılmış durumda. O sebeple işler biraz yavaş gidiyor. Çünkü kulüpler adım atmıyor. Hem alma konusunda hem satma konusunda adım atmıyor. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık. Ama birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp. Devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Yeni gelen yönetim masaya yeni oturdu. Önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Yeni yönetim masaya oturduğunda onu çabuk sonuçlandırabiliriz. Diğer bir kulüpte CEO (Üst yönetici), çok büyük bir kulübe transfer oldu. Biz görüşmelere onunla başlamıştık. Şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüpte çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız."

Transferde ikinci bölümü "takımı güçlendirmek" şeklinde nitelendiren Özen, "Oyuncularımızın bulunduğu mevkiler ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadroda, geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet-fayda örtüşmesinin yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet-performans denklemini lehimize görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlıların transferini sonuçlandırmaya yakın olduğu üç oyuncudan ikisinin sezon öncesi yurt dışı kampına katılmasının zor olduğunu aktaran siyah-beyazlı futbol adamı, "Çünkü Dünya Kupası'ndalar. Orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok ama takıma katılacaklar. Slovakya'ya kontratları yetişir. Kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir. Ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Önder Özen, "Kulübün en büyük gücü, hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarıdır. Kulüp 100 yılı aşkındır eğer hayatına, büyüklüğüne, gösterişine, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu, en büyük güç. Şimdi buraya geldiğimizde, başkana da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldi. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil, yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın da tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun bütün çalışanları, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var, aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak, onu bekleyip göreceğiz ama bu olmazsa olmaz koşulumuz. Bunu yapacağız, mecburuz." diyerek konuşmasını noktaladı.

Beşiktaş, yeni sezonu açtı

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonun ilk antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirdi.

Takımla ilk çalışmasına çıkan İtalyan teknik adam, antrenmandan önce futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından kısa süreli koşular yapan siyah-beyazlılar, daha sonra pas çalışmaları üzerinde durdu.

İlk 20 dakikası basına açık yapılan idmanı Beşiktaşlı oyuncular, top kapma çalışmalarıyla tamamladı.

Antrenmana izinli olan Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh katılmadı. Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan'ın ise birkaç gün içinde takıma dahil olacağı öğrenildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Fildişi Sahili ile son 32 turuna yükselme başarısı gösteren Emmanuel Agbadou da eksikler arasında yer aldı.

Yeni sezonun kadro planlamasında düşünülmeyen Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, futbol direktörü Önder Özen ile futbol teknik ve scouting direktörü Eduard Graf, çalışmayı beraber takip etti.