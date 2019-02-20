Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

İSTANBUL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Muhabir: Ercan Doğan