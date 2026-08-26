Beşiktaş, Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarındaki 263 maçtan 102'sini kazandı.

Söz konusu mücadelelerin 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 111 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa arenasında 356 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 395 gol gördü.

Türkiye'yi 47 kez temsil etti

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupaları performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 138 62 25 51 217 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 263 102 50 111 356 395

Litvanya takımlarıyla ikinci maç

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Litvanya takımlarıyla ikinci kez kozlarını paylaşacak.

Avrupa kupalarında 263 maçı geride bırakan siyah-beyazlılar, 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu birinci maçında ilk kez bir Litvanya temsilcisiyle karşılaştı.

Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajını rövanşta da korumanın peşinde.

"Kupa 2"de 139. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 138 maça çıktı.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda 62 galibiyet elde etti.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 51 maçtan ise mağlup ayrıldı.

"Kupa 2"deki maçlarda 217 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile oynayacağı rövanş maçıyla organizasyondaki 139. karşılaşmasına çıkacak.

Deplasman karnesi

Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile oynayacağı rövanş maçıyla Avrupa kupalarında deplasmandaki 132. mücadelesini verecek.

Avrupa kupalarında bugüne dek deplasmanda 131 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu maçların 35'ini kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 72'sinde ise mağlup oldu.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandırırken, kalesinde 245 gole engel olamadı.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyetini B36 Torshavn karşısında aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında aldı.

Siyah-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-2017'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa golcüleri

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu ünvanını yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu elinde bulunduruyor.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 yılları arasında Avrupa'da 14 gol atan ilk sıradaki Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma ile Bobo da Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Milot Rashica'nın 4, kaptan Orkun Kökçü'nün 3, Semih Kılıçsoy'un 2, Hyeon-gyu Oh ve Amir Murillo'nun ise 1'er golü bulunuyor.