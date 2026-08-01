Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius ve Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş, ABD'li basketbolcu David DeJulius ve Wenyen Gabriel'i renklerine bağladı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius ve Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

David, son olarak forma giydiği İspanyol ekibi Murcia'da geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.

Kulübün yaptığı diğer açıklamada, "Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Güney Sudan asıllı ABD'li forvet Wenyen Gabriel ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Wenyen, NBA kariyerinde Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis Grizzlies; Avrupa'da ise Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos ve Bayern Münih formalarını giydi.