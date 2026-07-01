Beşiktaş Kulübü, futbolcular Salih Uçan ile takımda kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Jota Silva ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş, 5 futbolcu ile yolları ayırdı Beşiktaş Kulübü, futbolcular Salih Uçan ile takımda kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Jota Silva ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-22 sezonunda takımımıza katılan, formamızı giydiği süre boyunca bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Salih Uçan'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon devre arasında İtalya'nın Inter takımından kiralanan Arnavut orta saha oyuncusu Asllani için yapılan açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı formayla 5 sezon geçiren tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 136 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol katkısı verdi. Salih, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Beşiktaş'ta 14'ü Trendyol Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıkan Asllani, tamamı ligde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yanı sıra yapılan diğer açıklamada, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Cengiz Ünder'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon başında İtalya temsilcisi Atalanta'dan kiralanan Malili hücum oyuncusu ile ilgili açıklamada ise, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan El Bilal Toure'ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, geçen sezon 26 lig maçında 5 kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi.

El Bilal Toure ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmi müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

Bununla birlikte kulüp Portekizli orta saha oyuncusu Jota Silva ile de yollarını ayırdığını açıkladı.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Nottingham Forest takımından kiralanan Jota Silva, 22 resmi maçta terlettiği siyah-beyazlı formayla 5 kez gol sevinci yaşadı.