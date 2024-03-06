Dolar
31.75
Euro
34.64
Altın
2,145.17
ETH/USDT
3,794.50
BTC/USDT
66,882.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Michy Batshuayi, Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçı öncesi Lotto Park’ta basın toplantısı düzenliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Spor

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası 200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Ali Korkmaz  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Izmir

Estonya'nın başkenti Talinn'deki şampiyonada yarışan 28 yaşındaki Bengisu Avcı, ince buz tabakasıyla kaplı denizde mücadele etti.

200 metre kurbağalamada kendi yaş kategorisinde birinci olan Bengisu Avcı, 200 metre kurbağalama genel klasman ile 200 metre serbest yaş kategorisinde ise ikinci sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Kursu'nun yapıldığını duyurdu
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabını inceledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz
İstanbul Havalimanı 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İmralı Adası açıklarında bulunan cesedin batan geminin sahibine ait olduğu belirlendi

Benzer haberler

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Bengisu Avcı, Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu

Ermenistan, başkent Erivan'daki Zvartnots Havalimanı'ndan Rus görevlileri çıkarıyor

İngiliz Bakan "Hamas destekçisi" olmakla suçladığı akademisyene tazminat ödedi

ABD basını: Trump'ın tek ciddi rakibi, Cumhuriyetçi aday adayı Haley ön seçimlerden çekilecek

ABD basını: Trump'ın tek ciddi rakibi, Cumhuriyetçi aday adayı Haley ön seçimlerden çekilecek
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır

İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail işgalci güçtür ve sorumlulukları vardır
Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı

Bulgaristan Parlamentosu, Başbakan Denkov’un istifasını onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet