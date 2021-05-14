Bedensel engelli milli yüzücünün hedefi Avrupa şampiyonluğu
Adana'da 10 yıl önce yüzmek için gittiği Göksu Nehri'ne balıklama atlaması sonucu felç kalan Beytullah Akyıldız, milli formayı giymenin mutluluğunu yaşıyor.
Adana
Bedensel engelli milli yüzücü Beytullah Akyıldız, Avrupa şampiyonluğu hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
On yıl önce Adana'da Göksu Nehri'nde arkadaşlarıyla yüzerken sığ suya balıklama atlaması sonucu boynu kırılan ve boynundan aşağısı felç kalan 26 yaşındaki Beytullah Akyıldız, ailesinin de desteğiyle fizik tedaviye başladı.
Beytullah, yoğun fizik tedavi sürecinin ardından kollarını hareket ettirmeyi başardı ve engeline rağmen yüzme tutkusundan vazgeçmedi.
Kolları ve sırt kasları gelişim gösterdikten sonra yüzme müsabakalarına hazırlanan Beytullah, katıldığı ilk organizasyon olan Alanya'daki 2016 Türkiye Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Beytullah Akyıldız, Alanya'da elde ettiği başarıyla hem Türkiye şampiyonu oldu hem de Avrupa'da yarışmak için gereken dereceyi elde etti.
Milli yüzücü olmanın gururunu yaşayan Beytullah, Avrupa'da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.
"Bir daha yürüyemeyeceğim hiç aklıma gelmezdi"
Beytullah, çocukluğunun çok güzel geçtiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini ifade ederek, engeli oluşmadan önce her fırsatta yüzmeye gittiğini söyledi.
Arkadaşlarıyla Göksu Nehri'ne sıklıkla yüzmeye gittiğini belirten Beytullah, "Göksu Nehri'nde yüzerken bir arkadaşım geldi ve suya balıklama atladı, ardından ben atladım, ondan sonrası tamamen bir boşlukta gibiydi. Boynumdan aşağı his ve hareketlerim tamamen kayboldu ve suyun içinde hareketsiz kaldım, ikizim suya atlayıp beni çıkardı." diye konuştu.
"Hastaneye kaldırıldığımda MR çekildi ve acı sonuç ortaya çıktı." diyen Beytullah, "Boynum kırılmıştı, omuriliğim zedelenmişti ve bir daha yürüyemeyecektim. Biz daha önceden böyle bir şeyi hiç bilmiyorduk, 'Suya atlayacağım da boynum kırılacak bir daha yürüyemeyeceğim' hiç aklıma gelmezdi. Türkiye'de her yıl sığ suya atlama yüzünden birçok gencimiz felç kalıyor maalesef ve bir daha yürüyemiyor. Gençlere buradan önerim 2 metre altındaki sığ sulara kesinlikle balıklama atlamasınlar." ifadelerini kullandı.
Yoğun bir fizik tedavi sürecinin sonunda gelişim gösterdiğini dile getiren Beytullah, "Boynumdan aşağısında hiç hareket yokken kollarımı hareket ettirmeye başladım. Yaşayabilecek duruma gelmiştim ve bu gelişimi göstermemde babamın üzerimde çok emeği var, ondan Allah razı olsun. Ben bu duruma gelebildiysem babam sayesinde." diye konuştu.
"Suda hiç olmadığım kadar özgürüm"
Beytullah, boynu kırıldıktan sonra bir süre sudan uzak durduğunu anlatarak, "Boğulma tehlikesi yüzünden korkmuştum. Babamla Nevşehir Kozaklı'da kaplıcalara gitmiştik ve orada suya girmiştim. İlk girişimde korkuyordum ama 1 saat sonra alıştım ve korkumu yendim. Evet özgürlüğümü suda kaybetmiş olabilirim ama tekrardan suda hiç olmadığım kadar özgürüm. Suyun içinde istediğim hareketleri yapabiliyorum, ayakta durabiliyorum ve yüzebiliyorum." ifadelerini kullandı.
"En büyük hedefim kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak"
Bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda 30 madalya kazandığını vurgulayan Beytullah Akyıldız, sözlerine şöyle devam etti:
"Mücadeleme devam ettim ve bu süreçte tüm turnuvalara katıldım, şu an 30 madalyam var. En son 2019 yılında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda tekrar şampiyon olarak Avrupa barajını bir daha aştım. Uluslararası Belarus Yüzme Şampiyonası'na katıldım ve en iyi derecelerimi elde ederek 3 gümüş madalya aldım. Bundan sonra da en büyük hedefim, Avrupa'da, dünyada veya olimpiyatlarda kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak ve ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak tüm ülkemizi gururlandırmak. En çok da annemi gururlandırmak istiyorum, benim yüzmem için çok mücadele etti, yorulduğum anda elimden o tuttu."
"Devletimize teşekkür ediyorum"
Evde eğitim sistemiyle okulunu bitirdikten sonra E-KPSS sınavında başarılı olup memur olarak göreve başladığına değinen Beytullah Akyıldız, tüm branşlardaki öğretmenlerden evde özel ders aldığını ifade etti.
Lise bitmeden sınava girdiğini ve Türkiye'de ilk 1000'de yer aldığını belirten Beytullah Akyıldız, şöyle konuştu:
"Bu başarımın arkasında öğretmenlerimiz var, onlara da buradan teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda buradan devletimize çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Ben evde eğitim sistemine başlayan ilk öğrencilerden birisiyim, 2014 yılında girdiğim sınavla devlet memuru olarak atandım. 6 yıldır devlet memuru olarak çalışıyorum. Devletimizin engellilerin eğitimi ve istihdamı konusunda çok iyi işler çıkardığını düşünüyorum, bu yolda devam etmelerini diliyorum. Allah devletimizden razı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.