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Spor, Yaşam

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal'ın hedefi, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce kazandığı gümüş madalyanın ardından bu kez altın madalyaya ulaşmak.

Erkut Kargın  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Bedensel engelli milli bilek güreşçi Halitcan Ünal'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Amcasının tavsiyesiyle küçük yaşlarda sporla tanışan Halitcan, bir süre kort tenisi ve basketbolla ilgilendi. 2016 yılında skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı sebebiyle ameliyat edilen Halitcan, 3 yıl spor yapamadı.

Halitcan, tanıştığı bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı.

Geçen sene milli takıma katılan 19 yaşındaki Halitcan, 6 yılda 4 Türkiye birinciliği, 3 gümüş, 1 bronz madalya; Avrupa'daki turnuvalarda da 2 gümüş madalya elde etti.

Milli sporcu, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 55 kiloda sol kolda altın madalyaya ulaşarak, 2-12 Mayıs'ta Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Halitcan Ünal, AA muhabirine, bilek güreşinde milli takımda yer aldığını, bu sporu çok sevdiğini söyledi.

Sporun kendisi için bir aşk olduğunu, kendisini bu şekilde ifade edebildiğini aktaran Halitcan, "Başka birisi şiir veya yazı yazar, farklı şeyler yapar. Ben kendimi burada gösterebiliyorum. 'Ben buyum' diyebiliyorum. Ayrıca benim için bir şans, kendi yeteneğimi bulabildim." diye konuştu.

"İnsanın kendisini bulması lazım"

Doğuştan engelli olduğunu dile getiren milli sporcu, "Ailem bana çok destek oldu, özellikle amcam beni spora yönlendirdi. İlk başta Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Beşiktaş'ın futbol maçlarını izlemeye gidiyordum. Sonra kort tenisine yöneldim, arada bir de at binmeye gidiyordum." ifadelerini kullandı.

Skolyoz hastalığı sebebiyle geçirdiği ameliyatın ardından bir süre hiçbir aktiviteye katılamadığını aktaran Halitcan, "Bu bir engel olmadı. İnsanın kendisini bulması lazım, nasıl ifade edebileceğini bir şekilde öğrenmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.

Halitcan, kardeşi yüzerken onu beklediği esnada duvara karşı kort tenisi oynadığını, o sırada bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay ile tanıştığını anlatarak, kendisine, "Bu sandalyeyi kendin mi kullanıyorsun, başka birisi sana yardım mı ediyor? Senin kolların güçlüdür bilek güreşine başla." demesi üzerine bilek güreşine yöneldiğini ifade etti.

Geçen sene Türkiye şampiyonu olduğunu, Avrupa'da ise gümüş madalya elde ettiğini kaydeden Halitcan, "Bu sene de Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene Avrupa Şampiyonası, Slovakya'da düzenlenecek. İnşallah gümüş madalyayı altın yapacağız. Ondan sonra dünyada da hedeflerimiz var, inşallah orada da madalya almak istiyorum." diye konuştu.

Milli sporcu, spora yönlendiren ailesi ve antrenörünün kendisine güzel bir gelecek sunduğunu sözlerine ekledi.

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