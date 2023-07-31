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Spor

Batman'da sokakta yetenekleri keşfedilen çocuklar futbola kazandırılıyor

Batman 1. Amatör Lig'de mücadele eden İluh 72 Spor Kulübü tarafından sokakta yetenekleri keşfedilen çocuklar futbol ile buluşturuluyor.

Fahrettin Turğut  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Batman'da sokakta yetenekleri keşfedilen çocuklar futbola kazandırılıyor Fotoğraf: Fahrettin Turğut/AA

Batman

Kulüp tarafından mahalle mahalle gezilerek, yetenek keşfi yapılan çalışma ile 200 çocuk futbola kazandırıldı.

Kulüp başkanı Ferit Rüzgar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce kurulan kulüp olarak her mahalleden bir takım çıkarıp, görevlendirdikleri bir hocanın onlara eğitim vermesini sağladıklarını söyledi.

"Takımı kurduktan sonra altyapıya yöneldik. Yaptığımız çalışmalarla 200 çocuğa ulaştık, 14, 15, 16 ve 18 yaş altı liglerine oyuncu yetiştirdik. Altyapı bizim için çok önemli. Pırlanta gibi çocuklara ulaşıyoruz." diyen Rüzgar, çocukları kötü alışkanlıktan uzaklaştırıp sporla buluşturmak istediklerini belirtti.

Rüzgar bu kapsamda zaman zaman maddi desteğe de ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, yürüttükleri çalışmalar için destek beklediklerini ifade etti.

Çocuklara yönelik haftanın bir günü idman bir günü de turnuva yapıldığını dile getiren Rüzgar, iyi oyuncular yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada kazandığımız futbolcuları altyapıya almayı düşünüyoruz. Hatta iyi futbolcuları Batman Petrolspor ile batıdaki futbol kulüplerine göndereceğiz. Şu an 16 yaş altı liginde bulunan 4 oyuncumuzu 15 gün sonra İstanbul'a göndereceğiz. Bazı takımlar oyuncularımızı görmek istiyor. Amacımız çocukları sokaklardan uzaklaştırıp, futbol ile buluşturmak."

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