Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kırkpınar'a altın kemeri kuşanmak için gidecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 665'incisi, 3-5 Temmuz tarihlerinde Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak.

Kırkpınar'da 40 ismin kol bağlayacağı "baş boyunda" gözler, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde bu yıl geride kalan 4 etabın 3'ünü kazanan 27 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ün üzerinde olacak.

"Altın kemerin favorileri" arasında yer alan ASKİ Spor Kulübü başpehlivanı Feyzullah, hazırlıklarını Ankara'da kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Feyzullah Aktürk ve ASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü Şaban Yılmaz, "yağlı güreşin olimpiyatı" öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ligde 4 etabın tamamında finale yükseldiğine ve üçünde birinci olduğuna dikkati çeken Feyzullah, "Lig şampiyonluğuna yakın gözüküyoruz. Ligde yerimizi korumak istiyoruz. Tabii ki önceliğimiz Edirne. Edirne bizim çocukluk hayalimiz. Küçüklüğümüzden beri gittiğimiz bir saha. Orada küçüklüğümüzden bu yana hayalimiz, o altın kemer. Şu anda da kendimizi oraya yakın hissediyoruz." dedi.

Tüm takım arkadaşlarına ve yöneticilerine teşekkür eden başpehlivan, "Çünkü muhteşem bir ortam var. Hem minder hem de yağlı güreş anlamında Türkiye'nin 1 numaralı kulübü, Ankara ASKİ Spor. Kenetlenmiş durumdayız, ekip olarak konsantreyiz. Son düzlükteyiz. İnşallah son düzlüğü de en iyi şekilde tamamlayıp Kırkpınar'a ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar'a favori gidiyorsun, rakipler sana karşı daha ciddi hazırlanacak. Üzerinde bir baskı var mı?" sorusuna Feyzullah, "Geçen sezon çoğu ustamızla konuştuğumuzda, 'Çözülmeye başladın artık işin daha zor' diyorlardı. Bu sezon geçen sezona nazaran daha iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Her geçen gün kendimi daha da ileriye taşıyorum. Şu an için çok fazla bir stresim yok. Tabii Sarayiçi'ne girdiğimizde duygularımız çok fazla değişiyor. Seyircinin o itici gücü bizi strese sokuyor ama açıkçası şu an yönetemeyeceğim bir stres olduğunu düşünmüyorum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." yanıtını verdi.

Ankara ve memleketi Manisa'nın altın kemer hasretini bitirmek istiyor

Feyzullah Aktürk, altın kemerin son yıllarda sürekli Antalya'ya gittiğine işaret ederek, hem başkentin hem de memleketi Manisa'nın kemer hasretini sonlandırmayı amaçladığını söyledi.

Şaban Yılmaz'ın altın kemer duygusunu daha önce bu kulübe yaşattığını dile getiren Feyzullah, şöyle devam etti:

"Ankara, ASKİ Spor Kulübü altın kemeri çok istiyor. Temennimiz bu hasreti dindirmek. Koordinatörümüz Şaban Yılmaz ve kulüp başkanımız Abdullah Çakmar bize her türlü desteği veriyor. Ankara'daki avantajımız, yöneticilerimizin güreşçi olması. Bizim duygularımızı çok iyi anlıyorlar. Ne yapabiliriz diye herkes kafa yoruyor. Ankara ve memleketim Manisa kemere hasret. Daha doğrusu bu Antalya'nın başarısı. Son dönemde kemer Antalya'nın dışına çıkmadı. Buradan Antalya ekibini ve ayrı ayrı belediyelerini tebrik ediyorum. Gerçekten onların başardığı bir şey, çoğu kulüp başaramıyor. Biz de araya girmek istiyoruz. Ankara, Manisa'dan ziyade kemer bütün illerin bir hasreti olur hale geldi. Antalya kemere ambargo koydu. İnşallah, biz bütün illerin hasretini gidermek istiyoruz."

Geçen yıl finalde yenildiği Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu'nun ASKİ Spor Kulübüne katıldığının hatırlatılması üzerine Feyzullah, "Orhan ağabeyler bizim zaten rol modellerimiz. Orhan, Ali, Recep, Şaban ağabeyler... Bunları izleyerek büyüdük. Şu anda da rakibimiz. Orhan ağabeyin de hedefi altın kemer, o yerini korumak isteyecek. Şu anda ekip arkadaşıyız, aynı kulüpteyiz ama kendi hedeflerimiz var. Biz de o kemeri takmak istiyoruz. Biz olmazsak Orhan ağabey, kulübümüzden biri başpehlivan olsun. Ekip arkadaşlarımın da Allah yardımcıları olsun. Onların da hayali Tarihi Kırkpınar'da bizim gibi kemeri Ankara'ya getirmek." diye konuştu.

"Minderdeki stres Kırkpınar'dan fazla"

Minder güreşinde serbest stilde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Feyzullah Aktürk, uluslararası turnuvalar ve Kırkpınar'daki atmosfere ilişkin şöyle konuştu:

“Benim şu an stressiz olma sebebim şu olabilir; Avrupa, dünya minderlerinde güreşmem beni burada biraz daha rahatlığa itiyor. Çünkü oranın maneviyatı çok yüksek. Orada kendinden çıkıyorsun. Minderde bir ülke, bir millet için mücadele ediyorsunuz. Hatanın telafisi yok. Saniyelik, saliselik olaylar her şeyi götürebiliyor. Bu anlamda Edirne'de biraz daha rahatım. Uluslararası turnuvalarda bayrağı temsil ediyorsun, ülkeni temsil ediyorsun. Burada bireysel bir spor yapıyorsun, Türkler arasında yapıyorsun. Minderdeki güreşlerimde biraz daha hırçınımdır. Türkiye'de güreştiğimde kendi ustalarım, kardeşlerim olduğu için yendikten sonra hareketlerime daha fazla dikkat etmeye çalışırım. Güreşirken yine attığım el enselerde, tırpanlarda daha nizami, daha düzgün güreş yapmaya çalışırım. Ama dışarıda buna çok fazla dikkat etmem. Orada ülkemi bir savaş arenasında gibi görürüm. O yüzden dışarıdaki ortam milletimi temsil ettiğim için beni daha fazla strese sokuyor.”

"Eleştiriler beni geliştiriyor"

"Minder güreşini iyi bildiği için puanlama bölümünü bekliyor." eleştirilerine de cevap veren Feyzullah, "Minderden geldiğim gözüküyor ama beni tanıyanlar bilir, aslında yağlı güreşten geliyorum. Kırkpınar'da minik-2 boyunda derecem var. Daha minderde uluslararası arenaya çıkmadan yağlı güreşte ayak boyunda şampiyon oldum. Yedi tur yapmışım, beşinde puanlama yapmışım. Aslında benim yağlı güreş stilim bu. Ama seyircinin gözünde şöyle gözüküyor, 'Avrupa şampiyonu olduğu için Feyzullah yağlının sistemini bozuyor, mindere uyarlıyor.' Benim altyapıdaki güreşim de buydu, geldiğim gibi devam ediyorum. Bu eleştiriler için seyircilerimize de teşekkür ediyorum, kendimi geliştirmeye zorluyorlar. Şu anda lig klasmanında İsmail Koç ile birlikte en fazla sırt aşağı yenişe sahibim. Eleştirilere açık bir sporcuyum. Seyirciler doğru da söylüyor, çok fazla puanlama yapıyorum. Ancak gözden kaçan nokta şu, bütün başpehlivanlar aslında puanlama yapıyor. Rekabetin üst düzey olduğu müsabakaların çoğu puanlamayla sonuçlanıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Feyzullah, Kırkpınar'da bu yıl daimi altın kemerin sahibi olmak için güreşecek Ali Gürbüz ve Recep Kara gibi ustalara büyük saygı duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Geçen yıl da Yusuf Can ağabey için 'İnşallah bana denk gelmez.' diyordum. Çünkü kemer senesiydi. Ali ağabey, Recep ağabey de inşallah bana denk gelmezler. Onların bir hayali var. Bizim de kendimize göre hedeflerimiz var. Tabii ki orası er meydanı, sonuna kadar mücadele edilecek, ondan yana hiçbir şüphemiz yok. Ancak inşallah kuralarda onlara denk gelmem, o hayali söndüren ben olmak istemiyorum. Tabii yenilme ihtimalim de var, maçların hepsi yüzde 50-50. Kaygan zeminde güreş yapıyoruz. İnşallah onları başkası yener, bize de kemer nasip olur.”

Şaban Yılmaz: "Kırkpınar'a iddialı gidiyoruz"

ASKİ Spor Yağlı Güreş Takımı Koordinatörü Şaban Yılmaz, "Lig güreşlerinde her hafta derece yaptık. Allah nasip ederse temmuzun ilk haftası Kırkpınar'da kemeri alıp Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara halkına hediye etmek istiyoruz." dedi.

Takım halinde aralık ayından bu yana kamplar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bu sene inşallah Kırkpınar'da da lig güreşleri gibi başarılı olmak istiyoruz. Tabii bizim olimpiyatımız Kırkpınar. Ben de tattım o altın kemeri, (2005 yılında) Ankara Büyükşehir Belediyesine getirdim ve Ankara halkına hediye ettik. 3,5 yıl önce koordinatörlük görevini üstlendik. Göreve geldiğimizde başkanımıza '3-5 yıl içinde iddialı oluruz.' dedik. Şu anda iddialı olarak Kırkpınar'a gidiyoruz. İnşallah Allah'ın yardımıyla, yağlı güreş seyircisinin dualarıyla kemeri getiririz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, kulüp başkanımız Abdullah Çakmar'a, değerli hocalarıma ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kemeri başkente en son 10 yıl önce Recep Kara getirdi

Ankara'nın Kırkpınar kemerine 10 yıldır hasret olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kemeri başkente en son 2016 yılında (Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden) Recep Kara getirdi. Zaten biz ekiptik, ben üçüncü oldum, o birinci oldu. 2016'dan sonra kemer başkente gelmedi, bizim de yaşımız ilerledi. Görevi teslim aldıktan sonra takımı yeniledik. Bir yılın emeğinin karşılığını, temmuzun ilk haftasında inşallah alırız. Temennimiz, Kızılay'da altın kemerle tur atmak." diyerek sözlerini tamamladı.