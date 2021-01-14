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Spor

Basketbolda bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Türkiye Basketbol Federasyonu, bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Emre Doğan   | 14.01.2021
Basketbolda bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Istanbul

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kadınlar ve erkeklerde bu sezon Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, 2020-2021 sezonunda kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası müsabaka takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifi kabul edildi."

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