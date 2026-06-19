Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş GAİN'i 77-75 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yendi.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.

[1/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4) karşılaşmada görev aldı. [2/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Doston (1) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (18) mücadele etti. [3/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Doston (1) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (18) mücadele etti. [4/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Beşiktaş GAİN oyuncusu Vitto Brown (33) karşılaşmada görev aldı. [5/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Vitto Brown (33) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç (sağda) mücadele etti. × [1/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Nicolo Melli (4) karşılaşmada görev aldı. [2/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Doston (1) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (18) mücadele etti. [3/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Devon Doston (1) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Mikael Jantunen (18) mücadele etti. [4/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Beşiktaş GAİN oyuncusu Vitto Brown (33) karşılaşmada görev aldı. [5/5] Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko takımları Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş GAİN oyuncusu Vitto Brown (33) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç (sağda) mücadele etti.

Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.

Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.

Bakan Bak, şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında rakibi Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden siyah-beyazlı ekibi de performansından dolayı kutluyorum."

Fenerbahçe, 13. şampiyonluğunu elde etti

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 3'ü üst üste 13. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2021-22, 2023-24 ve 2024-25'in ardından 2025-26'da da şampiyonluğa ulaştı.

4 kupanın 3'ünü kazandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2025-26 sezonunda mücadele ettiği 4 kulvardan 3'ünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, 3 kulvarda da Beşiktaş GAİN'e üstünlük kurarak şampiyonluk elde etti.

Fenerbahçe, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ise dörtlü finalde mücadele etti.

Sarı-lacivertliler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen organizasyonda Olympiakos'a mağlup olarak adını finale yazdıramadı.

Jasikevicius'un Fenerbahçe'de 8, toplamda 20. şampiyonluğu

Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.

Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.

Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.

87 maçta 64 galibiyet

Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 87 karşılaşmada 64 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde 40, Avrupa Ligi'nde 43, Türkiye Kupası'nda 3 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 maça çıktı.

Bu müsabakaların 64'ünü kazanan Fenerbahçe Beko, 23'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında son 5 finalin galibi Fenerbahçe Beko

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş GAİN ile oynadığı son 5 şampiyonluk maçını kazanmayı başardı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, ikişer kez Türkiye Kupası finali (2025, 2026), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi (2025, 2026) ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında (2025) karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi final serilerinde Beşiktaş'a 2024-25'te 4-1, bu sezon da 3-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko, 2 kez Türkiye Kupası finali ve bir defa Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında da siyah-beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde üst üste ikinci kez final oynayan Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemi ise 15 yıla çıktı.

Şampiyonlar

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle: