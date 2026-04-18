Basketbol Avrupa Ligi'nde "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünün sahibi Vezenkov oldu

Organizasyondan yapılan açılamada, bu sezon 34 maçta toplam 661 sayı atarak maç başına 19,4 ortalama yakalayan 30 yaşındaki Vezenkov'un "Alphonso Ford Sayı Kralı" ödülünün sahibi olduğu kaydedildi.

2022-23 sezonunun ardından ödülü ikinci kez kazanan Vezenkov, bu ödüle birden fazla kez layık görülen 4. isim oldu. Daha önce Igor Rakocevic 3, Keith Langford ve Alexey Shved ikişer kez kupayı kazanmıştı.

Vezenkov, Avrupa Ligi'nde 3 kez (2021-22, 2022-23, 2024-25) en iyi 5'e seçilirken, 2025 play-off'larının MVP'si olmuştu.