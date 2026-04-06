Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. ve son kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 9. ve son kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 36. hafta müsabakaları yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü, 37. hafta karşılaşmaları ise 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günü oynanacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçın 5'inde mağlup olan Fenerbahçe Beko, yarın saat 19.00'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 37. hafta mücadelesinde ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.

Organizasyonda çıktığı 35 müsabakanın 23'ünü kazanan ve 12'sini kaybeden Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 36. haftada 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, 37. haftada ise 10 Nisan Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Bu maç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da TSİ 21.00'de oynanacak.

Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 25'inde sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 19. basamakta girdi.

Play-off potasının dışında bulunan Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR ise kritik müsabakalara çıkacak. 20 galibiyet ve 15 yenilgi sonucunda 7. sırada yer alan Yunanistan ekibi, yarın Barcelona'ya, 9 Nisan Perşembe günü ise Valencia Basket'e konuk olacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 36. ve 37. hafta maçlarının programı şöyle:

36. hafta

Yarın:

19.00 Hapoel IBI (İsrail)-Fenerbahçe Beko

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)

21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)

21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

21.30 Valencia Basket (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Barcelona (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.00 Kosner Baskonia (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

8 Nisan Çarşamba:

20.30 Monaco (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)

20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)

37. hafta

9 Nisan Perşembe:

19.30 Hapoel IBI-Olympiakos

20.45 Fenerbahçe Beko-Real Madrid

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih

21.45 Valencia Basket-Panathinaikos AKTOR

22.00 Paris Basketbol-Maccabi Rapyd

10 Nisan Cuma:

20.30 Monaco-Barcelona

21.00 Dubai Basketbol-Anadolu Efes

21.30 Virtus Bologna-Kosner Baskonia

21.30 Partizan-Zalgiris

21.45 LDLC ASVEL-Kızılyıldız​​​​​​​