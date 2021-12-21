Dolar
12.83
Euro
14.54
Altın
1,786.29
ETH/USDT
3,989.10
BTC/USDT
48,647.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yenerken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

Hilmi Sever   | 21.12.2021
Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yendi.

İlk Yarı

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0.

28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.

38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı

57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi.

69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1.

78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi
AB'de aşıların Omicron varyantına uyumlandırılmasına yönelik değerlendirme sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 807 bin 952'ye çıktı
AB içerisindeki seyahatlerde aşı sertifikalarına 9 aylık geçerlilik süresi getirildi
Londra'da yeni yıl kutlaması iptal edildi

Benzer haberler

Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Volkan Demirel için imza töreni düzenlendi

Stefan Kuntz 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihini yaptı

Hamit Altıntop'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu

Hamit Altıntop'un 'Yılın Fotoğrafları'nda tercihi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu
Sivasspor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Sivasspor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor
Hatayspor yarın Konyaspor'u konuk edecek

Hatayspor yarın Konyaspor'u konuk edecek