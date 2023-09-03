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Spor

Barfikste altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Önder, organizasyonu 3 madalyayla tamamladı

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, barfikste altın madalya kazandı.

Mustafa Ünal Uysal  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Barfikste altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Önder, organizasyonu 3 madalyayla tamamladı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Mersin

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Kupada yer aletinde altın, paralel barda da bronz madalyaya uzanan milli cimnastikçi Ahmet Önder, barfikste de performans sergiledi.

Ahmet, jüriden topladığı 14,100 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Hırvatistan'dan Tin Srbic aynı puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs 14,050 puanla bronz madalya kazandı.

Organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcu Ahmet Önder, büyük sevinç yaşadı.

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