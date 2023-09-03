Barfikste altın madalya kazanan milli sporcu Ahmet Önder, organizasyonu 3 madalyayla tamamladı
Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Ahmet Önder, barfikste altın madalya kazandı.
Mersin
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.
Kupada yer aletinde altın, paralel barda da bronz madalyaya uzanan milli cimnastikçi Ahmet Önder, barfikste de performans sergiledi.
Ahmet, jüriden topladığı 14,100 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalyanın sahibi oldu.
Hırvatistan'dan Tin Srbic aynı puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs 14,050 puanla bronz madalya kazandı.
Organizasyonu 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcu Ahmet Önder, büyük sevinç yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.