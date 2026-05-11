Barcelona kutlamalarında Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı

Emre Aşıkçı
11 Mayıs 2026•Güncelleme: 11 Mayıs 2026
İspanya La Liga, Filistin halkına destek amacıyla Filistin bayrağıyla şampiyonluk kutladı.
18 yaşındaki futbolcunun üzerinde "Allah'a şükür Madridista değilim" yazılı formayı taraftarlara doğru salladığı da görüldü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Ligin bitimine üç hafta kala puanını 91'e çıkaran Barcelona, Real Madrid'in 14 puan önünde 29. şampiyonluğunu ilan etti.